İdil Fırat ile Engin Öztürk aşkının bitmesine Cansu Dere mi sebep oldu?

İdil Fırat ile Engin Öztürk aşkı, resmen bitti! Yakışıklı oyuncuyu sosyal medyadan dahi silen sosyetik güzelin, öfkesinin nedeni ihanet çıktı. Dedikoduya göre Fırat, Öztürk ile Cansu Dere'nin samimi mesajlarını yakaladı.

Magazin - 11 Ocak 2017 18:08
İdil Fırat ile Engin Öztürk aşkının bitmesine Cansu Dere mi sebep oldu?
Yaklaşık 1 buçuk yıllık ilişkilerine 1 ay önce son noktayı koyan sosyetik güzel İdil Fırat'la yakışıklı oyuncu Engin Öztürk'ün ayrılığı hakkında şok iddia! Aşklarına yaz aylarında kısa bir ara veren ünlü çift, ayrılığa daha fazla dayanamayınca yeniden bir araya gelmişti..

"BU DEFA SON"

Ayrılık boyunca sosyal medyadan birbirlerini takibe devam eden ikili, dost kalmayı başarsa da bu kez aynı şey olmadı. Yeni yıla ayrı ayrı giren Fırat'la Öztürk, "Bu defa son" diyerek tüm köprüleri yaktı. Yakışıklı oyuncuyu sosyal medyada takipten çıkaran sosyetik güzelin bu denli öfkeli olmasının sebebinin ise Cansu Dere olduğu öne sürüldü. Dere'yle 2015'te Amsterdam'a giden ve güzel oyuncuyla adı o dönem aşk dedikodularına karışan Engin Öztürk'ün Cansu Dere'yle yeniden yakınlaştığı haberini alan İdil Fırat, iddiaya göre öfkeden deliye döndü. .

Dedikodulara göre sosyetik güzel, yakışıklı oyuncunun telefonunda Dere ile olan samimi mesajlaşmaları da gördü. Engin Öztürk'le bir dargın bir barışık ilişkilerine her seferinde şans veren sosyetik güzelin yakın dostlarına da "Benim için Engin defteri açılmamak üzere kapanmıştır. Ona çok kredi verdim, ama hepsini tüketti" dediği iddia edildi. Engin Öztürk'le tüm bağlarını koparan İdil Fırat, ayrılığın ardından pek çok ünlünün yaptığı gibi soluğu yurt dışında aldı. Sosyetik güzel, önceki gün babası Önder Fırat ve kardeşi Can Fırat'la ABD'den çektiği kareyi instagram'da paylaştı. Uzun süredir aşk hayatındaki sessizliğini koruyan Cansu Dere'yle yakınlaştığı iddia edilen Engin Öztürk'ün adı daha önce de Dere'yle aşk dedikodularına karışmıştı. İki yıl önce Amsterdam'da birlikte tatil yapan ikili, havalimanında görüntülenince sinirlenip aşk sorularını yanıtsız bırakmıştı. İkilinin tehlikeli yakınlaşmasını Öztürk "Sadece arkadaşız" diyerek yalanlamıştı.

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KAYNAK: takvim.com.tr
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