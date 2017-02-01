İdil Fırat ile Engin Öztürk barıştı mı?

Dedikodu - 02 Şubat 2017 07:00

Sosyetik güzel İdil Fırat'la yakışıklı oyuncu Engin Öztürk'ün önceki gün yaptığı paylaşımlar ikilinin hayranlarını umutlandırdı. 1 buçuk yıllık ilişkisi geçen ay son bulan Fırat'la Öztürk'ün arka arkaya aynı kediyle fotoğraf paylaşması, "Yeniden barıştılar" dedirtti. Ancak gerçeği 'Kar' isimli scottish fold cinsi kedisiyle poz veren Fırat, açıkladı.İdil Fırat, "Engin'le ilişkimizi bitirdiğimizden beri arkadaşça görüşüyoruz ve görüşmeye de devam edeceğiz" dedi. Fırat'ın bu sözleri ise hayranları tarafından "Gözde çift, birbirlerinden kopamıyor. İnşallah en kısa sürede aşklarına kaldıkları yerden devam ederler" diye yorumlandı. Bu arada eski aşıklar, dost kaldı ama birbirlerini sosyal medyada sildi.İdil Fırat ile Engin Öztürk aşkı, baba Önder Fırat'ın vetosuna rağmen uzun süre devam etti. Ancak ünlü çift, geçtiğimiz ay aşka son noktayı koydu.Kaynak: Takvim.com.tr