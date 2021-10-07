İdo Tatlıses düğün öncesi Yasemin Şefkatli'yi evden davul ve zurnayla aldı

Bugün nikah masasına oturmaya hazırlanan Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses'i düğün heyecanı sardı. İdo Tatlıses davul zurna eşliğinde müstakbel eşinin evine gitti.'Kız evi naz evi' diyen Şefkatli'nin arkadaşları İdo Tatlıses'ten para istedi. Mutlu çift daha sonra davul zurna eşliğinde evin kapısına indi. Karşılıklı göbek atan sevgililerin o anları kameralara yansıdı.Yasemin Şefkatli beyaz sade bir elbise tercih ederken, İdo Tatlıses trençkot giydi.