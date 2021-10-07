İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli evlendi! İşte düğünden ilk görüntüler...

İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli bu akşam aileleri ve yakın dostlarının katılımıyla gerçekleşen bir törenle evlendi. Düğünden ilk kareler sosyal medyada paylaşıldı. Çiçeği burnunda çiftin ilk dansı sosyal medyaya damga vurdu.Dantelli bir gelinlik giyen Yasemin Şefkatli'nin tercihi ise sosyal medyayı ikiye böldü. Bir kısım Şefkatli'nin gelinliğine tam not vererek övgüler yağdırırken bir kısım ise beğenmediğini dile getirdi.