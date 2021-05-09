İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli'nin düğünü yaz sonuna kaldı

İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli yapacakları düğünlerini pandemi nedeniyle ertelemişti. İkili mayıs sonuna nikah masasına oturmayı planlıyordu. Fakat vaka sayılarının yüksek olması nedeniyle düğün bir kez daha ertelendi. Doğru zamanı beklediklerini söyleyen Yasemin Şefkatli, "Bizim için her şey hazır. Herkesin keyifle gelebileceği bir şekilde olsun istiyorum" diyerek bekleyeceklerini belirtti.