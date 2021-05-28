İdo Tatlıses'ten Yasemin Şefkatli'ye sulu şaka!

İdo Tatlıses, 2017 yılında aşk yaşamaya başladığı Yasemin Şefkatli ile Ekim 2020'de nişanlandı. Dünyaevine girmek için gün sayan çift, aralık ayında nikah masasına oturacaktı ancak pandemi koşullarından dolayı düğünü ertelemek zorunda kaldılar. Sonrasında mayıs ayında evleneceklerini söyleyen çift, tüm sevdiklerinin yanında olmalarını istedikleri için nikah tarihlerini bir kez daha erteleyince soluğu tatilde aldı.Havaların güzelleşmesiyle tatile çıkan sevgililer, önce İzmir'e uğrayıp İbrahim Tatlıses'i ziyaret etti, ardından da Çeşme'ye geçti. Genç aşıklar çıktıkları tatilden paylaşım yapmayı da ihmal etmedi. İdo Tatlıses, soğuk suya alışarak girmeye çalışan Yasemin Şefkatli'yi birden denize ittiği anları takipçilerinin beğenisine sundu.