HEDEF 1 MİLYAR!
Bugüne kadar hazırladığı single çalışmalarıyla Youtube’da 500 milyon görüntülenmeye ulaşan sanatçı, “Bu sayıyı albümle birlikte bir milyara ulaştırmak istiyorum. Umarım gerçekleşir.” dedi. 8 parçadan oluşan albümde Osman Çetin, Galip Öztürk, Osman Çello, Denizkan Boz, Ahiyan, Yenal Yıldız ve Mustafa Ceceli gibi isimlerle çalışan İdo, 4 şarkının söz ve bestesine de imza attı.
Albümün ilk klibi, aynı zamanda çıkış şarkısı da olan ‘Seveni Bul Da Gel’e çekildi. Onur Oğuz'un yönetmen koltuğunda oturduğu klip çekimleri Garipçe'de yapıldı. ‘Çünkü’ bugün(02.07.2021) DMC etiketiyle tüm dijital platformlarda yerini aldı.
İdo'nun ilk albüm heyecanı
İdo Tatlıses ilk albümü ‘Çünkü’yle müzikseverlerin karşısında... Kariyeri boyunca paylaştığı 11 single çalışmasıyla radyolarda ve dijital mecralarda önemli bir başarı elde eden İdo, bu başarıyı bir albümle taçlandırdı. 18 aydır üzerinde çalıştığı albümünün heyecanını yaşayan sanatçı, “Albümün benim için tamamlayıcı olacağına inandım. Albüm yapmak, şarkı söyleyen her insan gibi benim de hayalimdi” dedi.
02.07.2021 18:29 Kültür-Sanat