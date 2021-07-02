İdo'nun ilk albüm heyecanı

Bugüne kadar hazırladığı single çalışmalarıyla Youtube’da 500 milyon görüntülenmeye ulaşan sanatçı, “Bu sayıyı albümle birlikte bir milyara ulaştırmak istiyorum. Umarım gerçekleşir.” dedi. 8 parçadan oluşan albümde Osman Çetin, Galip Öztürk, Osman Çello, Denizkan Boz, Ahiyan, Yenal Yıldız ve Mustafa Ceceli gibi isimlerle çalışan İdo, 4 şarkının söz ve bestesine de imza attı.Albümün ilk klibi, aynı zamanda çıkış şarkısı da olan ‘Seveni Bul Da Gel’e çekildi. Onur Oğuz'un yönetmen koltuğunda oturduğu klip çekimleri Garipçe'de yapıldı. ‘Çünkü’ bugün(02.07.2021) DMC etiketiyle tüm dijital platformlarda yerini aldı.