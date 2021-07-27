İfşa ilişkiyi bitirdi! Sevda Erginci ile Yılmaz Kunt ayrıldı!

Geçtiğimiz günlerde Bodrum'da görüntülenen Sevda Erginci ve Yılmaz Kunt çiftinin artık evleneceği konuşuluyordu.Tüm bu evlilik iddiaları üzerine Kunt'un yazıştığı başka bir kadın, yakın zamanda yaptıkları bütün mesajlaşmalarını ve sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarına karşı reaksiyonlarını ifşaladı. Ayrıca birbirlerine özelden gönderdikleri fotoğrafları da yayınladı.Kadın daha sonra telefonunun hacklendiği açıklamasını yaparak gerekli hukuki işlemi başlatacağını söyledi. Ancak ifşanın ardından Sevda Erginci ve Yılmaz Kunt ayrıldı. İkili sosyal medyada birbirlerini takip etmeyi bıraktılar.