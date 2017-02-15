Galatasaray Kulübü, teknik direktör Igor Tudor ile 1.5 yıllık anlaşma sağladıklarını KAP'a bildirdi.
Tudor'a 1.5 yıl için 1 milyon 400 bin Euro garanti para ödenecek. Ayrıca Kardemir Karabükspor'a da 150 bin euro fesih bedeli ödeneceği bildirildi. Igor Tudor Galatasaray'ın başında ilk idmanına çıktı.
Sarı-kırmızılıların KAP'a yaptığı açıklama yaptı;
"Profesyonel Futbol Takımımızın Teknik Direktörlüğü için, Şirketimiz ile Igor Tudor arasında 2016-2017 sezonu kalan bölümü ve 2017-2018 sezonu için aşağıdaki şartlarda anlaşmaya varılmıştır:
2016-2017 sezonu için net 400.000 Euro
2017-2018 sezonu için net 1.000.000 Euro
Buna ek olarak,Teknik Direktöre her bir sezon için UEFA Şampiyonlar Ligi'ne grup aşamasından doğrudan katılım hakkı kazanıldığı takdirde net 200.000 Euro, UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme turuna katılım hakkı kazanıldığı takdirde net 100.000 Euro ve 2017-2018 sezonunda Türkiye Kupası kazanıldığı takdirde net 50.000 Euro prim ödenecektir.
Ayrıca Igor Tudor'un eski kulübü ile olan sözleşmesine istinaden ödenmesi gereken 150.000 Euro fesih bedeli Şirketimiz tarafından Kardemir Karabükspor Kulübü Derneği'ne ödenecektir."
Kaynak: DHA
Igor Tudor, Galatasaray idmanında!
Galatasaray, Igor Tudor ile 1.5 yıllık anlaşma sağladı. Tudor'a 1.5 yıl için 1 milyon 400 bin Euro garanti para ödenecek. Igor Tudor Galatasaray'ın başında ilk idmanına çıktı.Spor - 15 Şubat 2017 18:18
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.
Bağlantılar: Galatasaray, Igor Tudor, idman
SPOR HABERLERİ
- Sowboard kız ve erkeklerde altın madalya Fransa'nın
- Juan Palacios, TOFAŞ’ta
- Eskişehirspor Mustafa Denizli ile anlaştı
- Fenerbahçe'nin Krasnodar kafilesi
- Türkiye, UEFA Euro2024'e aday
- Galatasaray'da Riekerink gönderildi!
- Galatasaray ile anlaştığı iddia edilen Igor Tudor, Karabük'te
- Büyük slalomda İtalyan Alex birinci
- Karabükspor Başkanı'ndan Galatasaray'a sert tepki!
- Galatasaray, Igor Tudor ile anlaştı