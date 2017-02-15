Igor Tudor, Galatasaray idmanında!

Spor - 15 Şubat 2017 18:18

Galatasaray Kulübü, teknik direktör Igor Tudor ile 1.5 yıllık anlaşma sağladıklarını KAP'a bildirdi.Tudor'a 1.5 yıl için 1 milyon 400 bin Euro garanti para ödenecek. Ayrıca Kardemir Karabükspor'a da 150 bin euro fesih bedeli ödeneceği bildirildi. Igor Tudor Galatasaray'ın başında ilk idmanına çıktı.Sarı-kırmızılıların KAP'a yaptığı açıklama yaptı;"Profesyonel Futbol Takımımızın Teknik Direktörlüğü için, Şirketimiz ile Igor Tudor arasında 2016-2017 sezonu kalan bölümü ve 2017-2018 sezonu için aşağıdaki şartlarda anlaşmaya varılmıştır:2016-2017 sezonu için net 400.000 Euro2017-2018 sezonu için net 1.000.000 EuroBuna ek olarak,Teknik Direktöre her bir sezon için UEFA Şampiyonlar Ligi'ne grup aşamasından doğrudan katılım hakkı kazanıldığı takdirde net 200.000 Euro, UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme turuna katılım hakkı kazanıldığı takdirde net 100.000 Euro ve 2017-2018 sezonunda Türkiye Kupası kazanıldığı takdirde net 50.000 Euro prim ödenecektir.Ayrıca Igor Tudor'un eski kulübü ile olan sözleşmesine istinaden ödenmesi gereken 150.000 Euro fesih bedeli Şirketimiz tarafından Kardemir Karabükspor Kulübü Derneği'ne ödenecektir."Kaynak: DHA