Igor Tudor, Galatasaray idmanında!

Galatasaray, Igor Tudor ile 1.5 yıllık anlaşma sağladı. Tudor'a 1.5 yıl için 1 milyon 400 bin Euro garanti para ödenecek. Igor Tudor Galatasaray'ın başında ilk idmanına çıktı.

Spor - 15 Şubat 2017 18:18
Igor Tudor, Galatasaray idmanında!
Galatasaray Kulübü, teknik direktör Igor Tudor ile 1.5 yıllık anlaşma sağladıklarını KAP'a bildirdi.

Tudor'a 1.5 yıl için 1 milyon 400 bin Euro garanti para ödenecek. Ayrıca Kardemir Karabükspor'a da 150 bin euro fesih bedeli ödeneceği bildirildi. Igor Tudor Galatasaray'ın başında ilk idmanına çıktı.


Sarı-kırmızılıların KAP'a yaptığı açıklama yaptı;

"Profesyonel Futbol Takımımızın Teknik Direktörlüğü için, Şirketimiz ile Igor Tudor arasında 2016-2017 sezonu kalan bölümü ve 2017-2018 sezonu için aşağıdaki şartlarda anlaşmaya varılmıştır:


2016-2017 sezonu için net 400.000 Euro

2017-2018 sezonu için net 1.000.000 Euro

Buna ek olarak,Teknik Direktöre her bir sezon için UEFA Şampiyonlar Ligi'ne grup aşamasından doğrudan katılım hakkı kazanıldığı takdirde net 200.000 Euro, UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme turuna katılım hakkı kazanıldığı takdirde net 100.000 Euro ve 2017-2018 sezonunda Türkiye Kupası kazanıldığı takdirde net 50.000 Euro prim ödenecektir.

Ayrıca Igor Tudor'un eski kulübü ile olan sözleşmesine istinaden ödenmesi gereken 150.000 Euro fesih bedeli Şirketimiz tarafından Kardemir Karabükspor Kulübü Derneği'ne ödenecektir."

Kaynak: DHA
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.

PAYLAŞ

  • Bunu Facebook'da paylaş!
  • Bunu Tweet'le!
  • Bunu Google Plus'ta paylaş!
  • Bunu Pinterest'te paylaş!

YORUMLAR

Üye Girişi Yap

İsim

E-posta

Yorumunuz

SPOR HABERLERİ

  • Sowboard madalyalar belli oldu
  • Juan Palacios, TOFAŞ’ta
  • Eskişehirspor Denizli ile anlaştı
  • FB'nin Krasnodar kafilesi
  • Türkiye, UEFA Euro2024'e aday
  • GS'de Riekerink gönderildi!
  • Igor Tudor, Karabük'e geldi
  • Büyük slalomda birinci Alex
  • Karabükspor Başkanı'ndan tepki!
  • Galatasaray, Tudor ile anlaştı

EN ÇOK TIKLANANLAR

  • Eşinin korumasıyla yasak aşk!
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • Tarkan'dan 'Sevgililer Günü' paylaşımı!
  • Dizinin hayranlarına kötü haber
  • Survivor'da kim elendi? (14.02.2017)
  • Şarkıcı Sıla kazada yaralandı
  • "İçerde"nin 22. bölümünden ilk sahne!
  • Yasemin Allen'den veda partisi!
Eşinin korumasıyla yasak aşk!

EN POPÜLER HABERLER

  • Çağla Şıkel'den 'Öpücük' açıklaması!
  • Hadise saniyede 16 Bin Lira kazandı!
  • Gelin adayı Hanife geri döndü
  • Jennifer Lopez'den Drake itirafı
  • Rıza Esendemir'in yeni aşkı!
  • Rüzgar Erkoçlar'dan sevgilisine evlilik teklifi
  • Yılmaz Erdoğan'ın panik anları!
  • Sıla kaza sonrası konserini iptal etmedi!
Çağla Şıkel'den 'Öpücük' açıklaması!