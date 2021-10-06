İhanetin görüntüsü ortaya çıktı!

Sadakatsiz dizisinin Haluk’u Burak Sergen’in (60) 4 ay önce evlendiği kendisinden 22 yaş küçük eşi Nihan Ünsal (38) tarafından aldatıldığı iddia edilmişti.Sergen’in menajerlik şirketi şu açıklamayı yaptı: “Burak Bey kenara çekildi ve olanları izliyor. İhanet olayı doğru ki dava açıyor. Boşanma olayı da doğru.”İhanetin fotoğrafları da ortaya çıktı. Günaydın'da Nihan Ünsal ve Özer Kocer'in Florya’daki bir AVM’de el ele görüntüleri yayınlandı.