Sadakatsiz dizisinin Haluk’u Burak Sergen’in (60) 4 ay önce evlendiği kendisinden 22 yaş küçük eşi Nihan Ünsal (38) tarafından aldatıldığı iddia edilmişti.
"İHANET DOĞRU"
Sergen’in menajerlik şirketi şu açıklamayı yaptı: “Burak Bey kenara çekildi ve olanları izliyor. İhanet olayı doğru ki dava açıyor. Boşanma olayı da doğru.”
İHANETİN FOTOĞRAFLARI
İhanetin fotoğrafları da ortaya çıktı. Günaydın'da Nihan Ünsal ve Özer Kocer'in Florya’daki bir AVM’de el ele görüntüleri yayınlandı.
İhanetin görüntüsü ortaya çıktı!
KANAL D’de ekrana gelen “Sadakatsiz” dizisinde rol alan Burak Sergen, 4 ay önce evlendiği eşi Nihan Ünsal tarafından aldatıldığını iddia ederek boşanma davası açtı. Günaydın'da Nihan Ünsal'ın Özer Kocer'le el ele fotoğrafları yayınlandı.
06.10.2021 09:37 Magazin