2 dergi bir arada..

“Gecce Summer Guide 2017 ve “Sektörün Patronları” dergileri geliyor..

Yaşam - 08 Mayıs 2017 16:59
2 dergi bir arada..
1- Gecce Summer Guide 2017

Türkiye’nin en keyifli rehberi Gecce Summer Guide, çok yakında bayilerde yerini alıyor! Pırıl pırıl, sıcacık ve çok keyifli bir dergi sizi bekliyor.

İstanbul, Ankara, İzmir, Bodrum, Çeşme ve Türkiye’nin birçok noktasından olduğu kadar Londra, Miami, Paris ve dünyanın dört bir yanından harika önerilere hazır olun.

Kenan Erçetingöz önderliğinde toplanan Gecce Gurme Kurulu tarafından puanlanan ve Geccemekan.com’un deneyimli ekibi tarafından kaleme alınan bu rehber yazın en iyi arkadaşınız olacak!

..VE GECCE SUMMER GUIDE’DAN İLAVE SÜRPRİZ BİR DERGİ..

2-Yeme-İçme ve Eğlence SEKTÖRÜN PATRONLARI

Gecce Yayın Grubu ve Geccemekan olarak; Yeme, İçme ve Eğlence Sektörü’ne kattığımız değerlere bir yenisini daha ekliyoruz: Sektörün Patronları dergisi de “Gecce Summer Guide” ile birlikte ücretsiz olarak dağıtılacak.

Yıllardır sektöre adını altın harflerle yazdıran Gecce Yayın Grubu’ndan, sektörün patronlarına bir teşekkür dergisi…

Türkiye’nin en ünlü mekanlarının sahipleri ve sektörün destekcisi yatırımcıları bir çatı altından topluyor ve onları daha yakından tanıyoruz!

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“Gecce Summer Guide 2017 ve “Sektörün Patronları” dergilerinde yer almak ister misiniz?

Ayrtınılı bilgi için ve Reklam Rezervasyon için;

gulercetingoz@gecce.com

selma&gecce.com

Tel: 0212-279 89 30
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