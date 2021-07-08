'İkimizin Sırrı' dizisinin afişi yayınlandı!

Bir anne-kızın hayatta kalma mücadelesini anlatacak olan dizinin hikâyesi, izleyicileri meraklı bir yolculuğa sürükleyecek. Tanıtımları sosyal medyada büyük ilgi uyandıran İkimizin Sırrı'nın afişleri ise yayınlandı. İlk bölümü merakla beklenen dizinin Temmuz ayının son haftası yayın hayatına başlayacağı ön görülüyor.Kadrosunda; Leyla Feray, Aras Aydın, Dolunay Soysert, Tülay Günal, Engin Alkan, Bestemsu Özdemir, Ceyhun Mengirlioğlu, Irmak Örnek, Deniz Hamzaoğlu, Ahsen Türkyılmaz, Sacide Taşaner, Tarık Uğur Özenbaş ve Mina Koyuncular'ın yer aldığı, yapımcılığını Süreyya Yaşar Önal’ın yaptığı ÜS Yapım imzalı dizinin yönetmen koltuğunda Cem Akyoldaş otururken, senaryosu ise Özen Yula'ya ait.İkimizin Sırrı, çok yakında ATV'de başlıyor.