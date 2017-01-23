Suheyrat kentindeki 5. Muhammed Uluslararası Kongre Sarayı'nda gerçekleşen görkemli düğün Fas geleneklerine göre yapıldı. Murat Yıldırım Fas'ın geleneksel kıyafetinin yanı sıra bir de takım elbise giydi. Gelin İmane Elbani ise düğünde tam 4 kıyafet birden değiştirdi.
İşte düğünden görüntüler..
İkinci düğünde 4 kıyafet değiştirdi!
İstanbul'da gerçekleşen düğünle hayatını Imane Elbani ile birleştiren Murat Yıldırım ikinci düğünü Fas'ta yaptı.Magazin - 23 Ocak 2017 12:00
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Bağlantılar: Murat Yıldırım, İmane Elbani, Tolgahan Sayışman
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