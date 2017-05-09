İkisini de Sevdim veda ediyor

ATV ekranlarında yayınlanmaya başlayan 'İkisini de Sevdim' 3.bölümde final yapıyor.

Dizi - 09 Mayıs 2017 17:55
İkisini de Sevdim veda ediyor
Başrollerini Amine Gülşe, Burak Serkan Şenalp, Mehmet Mehmedof ve Hande Kaptan gibi isimlerin paylaştığı 'İkisini de Sevdim' dizisinden kötü haber geldi.

İlk iki bölümde istenilen izlenme oranlarını yakalamayan 'İkisini de Sevdim' dizisi 3. bölüm final kararı alarak Türkiye'nin ekran ömrü en kısa dizilerinden biri oldu.
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