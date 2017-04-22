Magazin - 23 Nisan 2017 02:00

ATV'de ekrana gelecek olan "İkisini de Sevdim"in yayın tarihi belli oldu.Başrollerini Burak Serdar Şanal, Amine Gülşe, Erhan Yazıcıoğlu, Mehmet Mehmedof, Hande Kaptan ve Ayşegül İşsever gibi isimlerin paylaşacağı dizi, 27 Nisan Perşembe başlıyor.Yapımcılığını Erler Film’in üstlendiği, yönetmenliğini Cem Tabak’ın yaptığı, senaryosunu ise Muharrem Buhara ve Özlem Atasoy’un yazdığı "İkisini de Sevdim", ilk bölümüyle 27 Nisan Perşembe 20:00’da ATV’de!Aynı semtin çocukları olan Suna ve Hasan evlenmeye karar verirler; fakat Hasan sürekli olarak parasızlıktan yakınmaktadır. Demir Bey'in oğulları Murat Karacabey ve Ferhat Karacabey aile şirketini yönetmektedirler.Murat ve Demir Bey Ferhat'ın kirli işlere bulaşmasını engellemeye çalışsalar da Ferhat hiç kimseyi dinlemeden pis işlerin peşini bırakmamaktadır. Ferhat'ın bu hali ev içerisinde sürekli sorunlara yol açmaktadır. Hasan geçici olarak dayısının taksisinde idare etmeye çalışsa da bu durumdan oldukça sıkılmıştır. Suna gazetede çalışmaktadır ve Ferhat Karacabey'in kirli işlerinin peşinden büyük bir haber yapmaya hazırlanmaktadır. Haber yapmaya çalıştığı Karacabey ailesi ise Suna için kolay lokma olmayacaktır.Hasan dayısının taksisiyle yola düşmüşken aniden beklenmeyen bir olayla karşılaşır ve sonrasında Suna'nın ve Hasan'ın hayatı Karacabey ailesi ile kesişir. Bunun sonucunda ise hayatlarının akışı değişecektir.