İkiz başpehlivanların hedefi Kırkpınar'da final

Diğer Sporlar - 17 Temmuz 2017 18:16

Edirne Belediyesi tarafından bu yıl 656'ncısı düzenlenen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri finalinde İsmail Balaban, 2015 yılının başpehlivanı Orhan Okulu'yu 55 dakika süren güreş ardından yenerek Kırkpınar'ın yeni başpehlivanı oldu. Başpehlivanlığı kazanan altın kemerli İsmail Balaban, ikizi Turan Balaban, antrenörü Hasan Aydın ve Ufuk Atalan ile birlikte Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ı ziyaret etti. Balaban'ın çok iyi güreşler çıkardığını kaydeden Gürkan, tebrik ederek başarısının devamını diledi."MARKALARI YENMEDEN MARKA OLUNMAZ"Başpehlivan İsmail Balaban ise inanarak ve çok çalışarak Kırkpınar'a geldiklerini belirterek, "Markayı yenmeden, marka olamıyorsun bu nedenle marka isimleri yenmemiz gerekiyor. Diğer rakiplerde beni yenmek için uğraşacak. Sporun kanunu bu. 2013 yılında da çıktığımda da Recep Kara, Şaban Yılmaz, Fatih Atlı gibi marka isimleri yenmiştim. Bence minder ve yağlı güreş ayrılmalı. Usta- çırak ilişkisi geleneklerimizde var ve çok önemli. Alt boylardan beri Hasan Aydın ve Ufuk Atalan bizi yetiştirdi. Beraber aynı yolda başarıyı kazandık" diye konuştu.Ziyaret ardından Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, İsmail Balaban'a 656 yıllık Kırkpınar Güreşleri için hazırlanan almanak hediye etti.4 YIL SONRA YENİDEN ALTIN KEMERİ KAZANDITarihi Kırkpınar Güreşleri'nde Ali Gürbüz'ün dopingli çıkmasının ardından 2013 yılında başpehlivan olan İsmail Balaban, 2014 yılında ikinci, 2015 yılında ise üçüncü olarak kürsü yaptı. Geçen yıl haksız bir yenilgi ile Kırkpınar'a veda ettiğini öne süren İsmail Balaban, altın kemeri yeniden kazandığı için çok mutlu olduğunu söyledi. Bu yıl çok güzel bir kamp dönemi geçirdiğini ve sezona çok iyi başladığını anlatan başpehlivan İsmail Balaban, üst üste 3 yıl kazarak altın kemerin sürekli sahibi olmak hedeflediğini belirtti. Balaban, "Bu doğrultuda geldik, havaya alışmak için Edirne'ye 1 hafta önce geldik. Kendimize güveniyorduk, ilk turdan itibaren zorlu güreşler yaptık. Recep Kara'yı 80 dakikalık güreşte eledim. Pazar günü iyi rakipler kaldı, Orhan Okulu da çok zorlu bir güreşti. Galip geldiğim için çok mutluyum, kemeri Antalyalı hemşerilerime armağan ediyorum. Bundan sonraki hedefimde 3 yıl üst üste başpehlivan olarak altın kemerin ebedi sahibi olmak. Bunun için daha fazla mücadele edeceğim" diye konuştu."İKİZİMLE KIRKPINAR'DA FİNAL YAPMAK İSTİYORUZ"Başpehlivan olan İsmail Balaban'ın ikizi Turan Balaban'da bu yıl ilk kez başpehlivanlık kategorisinde Er Meydanı'na çıktı. Mehmet Yeşilyeşil'e yenilerek Kırkpınar'a veda eden Turan Balaban ve başpehlivanlığı kazanan İsmail Balaban 'ikiz başpehlivan' olarak tarihe geçti. İkiz başpehlivanlar en büyük hedeflerinin Kırkpınar'da final güreşi yapmak olduğunu söyledi. Başpehlivan İsmail Balaban, "İkizimle Kırkpınar'da final güreşi yapmayı çok istiyoruz. Alt boylarda çok final yaptık, bazen o yendi, bazen ben yendim. Ama güreş tarihine geçtik. Baba-oğlu, kardeş var ama ikiz başpehlivan yok. Hedefimizde Kırkpınar başpehlivanlığında ikizimle final güreşi yapmak" dedi."KIRKPINAR FİNALİ ÇOCUKLUK HAYALİMİZ"Turan Balaban'da 2'nci turda 1 saat süren güreşte Mehmet Yeşilyeşil'e yenildiği için üzgün olduğunu anlatırkenr, "Bu yıl başpehlivanlık kategorisine yeni çıktım, geçen yılın finalisti Mehmet Yeşilyeşil ile karşılaştım. İyi bir mücadele oldu. Ama yenildim üzgünüm. Kardeşimle küçüklükten gelen hayallerimiz var. Başpehlivanlıkta ikiz pehlivanlar olarak Kırkpınar Er Meydanı'nda final yapmak istiyoruz. Bu yıl kısmet olmadı ama inşallah seneye olur. Hedefimiz bu ve bunun için mücadele edeceğiz. Ben Akdeniz Üniversitesi için, ikizim de Adnan Menderes Üniversitesi için minderde güreşiyordu. İkimiz 96 kilo da güreş yaptık, rakiplerimizi yenerek final yaptık. İsmail beni finalde yendi" diye konuştu. İkiz başpehlivanlar Turan ve İsmail Balaban'ın antrenörlerinden Hasan Aydın da pehlivan profilinin son yıllarda değiştiğini kaydederek şunları söyledi:"Turan, başpehlivanlığa yükseldiğinde, 'Tek rakibimiz İsmail. Kırkpınar'da inşallah final yaparsınız' demiştim. İsmail'i tebrik ediyorum, onurlandırdı ve gururlandırdı. Antalya'ya kemeri bizim götürmemiz çok iyi oldu. Seyirciler bizim çocuklarımızın, duruşundan, dürüstlüğünden, fizik ve görüntüsünden dolayı çayıra bizi yakıştırıyor. Yağlı güreşlerde 2013 yılından bu yana seyirci kalitesine katkımız olduğunu, kadın seyirci sayısını arttırdığımızı düşünüyorum. Yağlı güreşlerde, güreşçi dediğinde hantal ve göbekli akla geliyordu. Artık böyle değil çünkü hepsi üniversite mezunu, fizik ve görüntü olarak profesyonelce yapıyorlar bu işi. İkiz başpehlivanların hocası olarak onlarla gurur duyuyorum."Aydın'daki Adnan Menderes Üniversitesi Beden Eğitimi Bölümü mezunu İsmail Balaban, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Erhan Tabakoğlu ile görüştüğünü ve yüksek lisansını Trakya Üniversitesi'nde yapmak için teklif aldığını belirterek, "Trakya Üniversitesi ve adında Kırkpınar olan Beden Eğitimi bölümünde yüksek lisans yapmaktan onur duyarım. Okulun adı da Kırkpınar, benim içinde güzel olacak. Akademik olarak da bir kariyer yapmak istiyorum" dedi.Edirne Belediye Başkanlığı ziyaretinin ardından Selimiye Meydanı'na çıkan başpehlivan İsmail Balaban, Edirnelilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Bir çok kişi altın kemerli başpehlivanı tebrik ederek hatıra fotoğrafı çektirdi.Kaynak:DHA