İKÜ Kariyer Onursal Ödülleri dördüncü kez sahiplerini buluyor!
İstanbul Kültür Üniversitesi Kariyer Kulübü tarafından bu yıl dördüncü kez düzenlenecek İKÜ Kariyer Onursal Ödülleri, 16 Mart akşamı sahiplerini bulacak.
09.03.2020 19:02 Kültür-Sanat
İstanbul Kültür Üniversitesi Kariyer Kulübü tarafından organize edilen ve geliri bu yıl “Tohum Otizm Vakfı”na bağışlanacak “Kariyer Onursal Ödülleri”, 16 Mart Pazartesi akşamı gerçekleşecek törenle sahiplerini bulacak. Geccede 40’a yakın kategoride ünlü isimler ödül alacak.