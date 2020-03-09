İKÜ Kariyer Onursal Ödülleri dördüncü kez sahiplerini buluyor!

İstanbul Kültür Üniversitesi Kariyer Kulübü tarafından organize edilen ve geliri bu yıl “Tohum Otizm Vakfı”na bağışlanacak “Kariyer Onursal Ödülleri”, 16 Mart Pazartesi akşamı gerçekleşecek törenle sahiplerini bulacak. Geccede 40’a yakın kategoride ünlü isimler ödül alacak.