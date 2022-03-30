İlayda Alişan ve Burak Yörük partner oldu!

Kanal D İç Yapımlar'ın çekeceği “Bir Yaz Dizisi” adlı projede genç kuşağın gözde yıldızlarından İlayda Alişan ve Burak Yörük'ün başrolü paylaşacağı öğrenildi.. Sektörün başarılı isimlerinden Serdar Gözelekli’nin yöneteceği dizinin senaryosunu birçok başarılı projede imzaları olan Barış Erdoğan, İlker Arslan yazıyor. Dizide oyuncu bir genç ile oyuncu olmaya çalışan bir genç kızın etkileyici hikayesi ele alınacak.