İlayda Alişan’ın yeni dizisi belli oldu!

Başarılı oyuncu İlayda Alişan’ın televizyona çekeceği yeni dizisi belli oldu. Güzel oyuncu Limon Yapım’la el sıkıştı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Your Honner dizisinin Türkiye uyarlamasında rol alacak olan Alişan hazırlıklara başladı. Büyük heyecan uyandıran diziyi Yılmaz Şahin kaleme alıyor, Erkan Tunç ise yönetecek.Your Honor dizisinin orijinal versiyonunda saygın bir yargıcın geçirdiği trafik kazası sonrası değişen hayatı ekrana taşınacak.İlayda Alişan geçen sezona damgasını vuran Masumiyet dizisinin ardından Kırmızı Oda ve İyi Adamın 10 Günü ile Kötü Adamın 10 Günü filmlerinde oynamıştı.