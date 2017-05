İlber Ortaylı'dan Atatürk'e hakaret edenlere sert tepki!

Ünlü tarihçi İlber Ortaylı, bir televizyon programında Atatürk ve Afet İnan'a hakaret dolu sözler söyleyen Mustafa Armağan'a çok sert tepki gösterdi.

Tarihçi İlber Ortaylı, Mustafa Armağan'a sert sözlerle yanıt verdi. Ortaylı şunları söyledi:



"Mustafa Armağan, kendi etnik kökeni yüzünden etnik milliyetçilik yapıyor. Normal bir adam Kazım Karabekir'le Mustafa Kemal'i ne diye düşman gibi gösterir. Ne derdin var İstiklâl Harbi komutanlarıyla. Rahat bırakın İstiklâl Harbi komutanlarını. Kimse bunlara bir şey demiyor. Mahallenin delisi gibi ben çıkıp söylüyorum. Herif kendine göre tarihi çarpıtıyor. Bunlar cahil adamlar, ne bilirler tarihi. Bir b*k bildikleri yok. Ne okuyacak ne bilecek. Allah'ın hödüğü suratına baksan halde turp sattırmazsın. Hepinizi ananız babanız üniversitelerde okutmuş. Dünya tarihini okuyacak kapasiteniz var. Birinci Dünya Harbi'nden sonraki İtalya'yı, Fransa'yı, Balkanları okuyacak kaynaklarınız var. Bunlara cevap da verilir ama böyle şey olur mu?"



HER BAKIMDAN MÜKEMMELDİ

"Afet İnan'a çok ayıp edildi. Afet Hanım hem benim hocamdı hem de çocukları arkadaşım olduğu için gider gelirdik. Ben dünyada bu kadar terbiyeli, seviyeli, mütevazi, herşeyi gayet güzel anlatan şekerler şekeri bir hoca görmedim. Üniversitedeki çok insandan daha cesurdur. Gadre uğrayan insanları kendi kürsüsüne alır korur. Kaç tane böyle isim var. Şerafettin Turan (Atatürk'ün Türk Dil Kurumu'nun son başkanı) bunlardan biri. Çok şeker bir kadıncağızdı, Allah rahmet eylesin. Her bakımdan mükemmeldi. Bir kere kadın yaşlanmasını bilen nadir Türk kadınlarındandı. Aynı şekilde Sabiha Gökçen de öyleydi. Bu adamlar zamanında kadınlarla iyi ilişkiler kursaydı, böyle olmazlardı."



ONU KİM NİYE ÇAĞIRIYOR

(Mustafa Armağan'ın İstanbul Üniversitesi'ne konuşmacı olarak davet edilmesi) "Dünyada hangi üniversitenin hangi fakültenin aklına gelir Mustafa Armağan'ı tarih konuşturmak için oraya çağırmak. Böyle bir şey yok. Harvard'da bir günde yüzlerce seminer olur. Tarih fakültelerinde, fizik fakültelerinde olur, her şey olur ama hepsinde bir kalite olur. Hepsi aynı ayarda değildir ama bir mantığı vardır çağırmalarının. Burada yok. Onu kim niye çağırıyor?

ZÜBEYDE HANIM'A BUNLARI DİYEN HAYVANDIR



(Nur Cemaati'nin ‘Okuyucular' kolu hocalarından olduğu belirtilen Hasan Akar'ın Atatürk'e ve annesi Zübeyde Hanım için söylediği sözler üzerine) Bu Nurcuları efendi bilirdim. Okumuyorlar ‘okuyucu' adını almışlar. Çok büyük terbiyesizlik. Zübeyde Hanım'a bunları diyen hayvandır."



PROGRAMDA NE KONUŞULMUŞTU?

TVNet'te yayımlanan "Derin Tarih" isimli programda Atatürk'ün manevi kızı Afet İnan'la ilgili skandal açıklamalar yapılmıştı.



Programın konuğu Süleyman Yeşilyurt, Afet İnan'ın aile geçmişinden ve babasının mesleğinden yola çıkarak kendisinin "manevi evlat olamayacağını" iddia etti ve "Mustafa Kemal İzmir'de bir müsamerede Afet İnan'ı görür. Afetin İnan'ın alımlı çalımlı halini görünce babası Ziraat Müdürü İsmail Hakkı Bey'i çağırtılar, der ki 'Ben kızınızı manevi evlat almak istiyorum'. Şimdi burada doğruları konuşmak lazım. Manevi evlat kimdir? Bakıma muhtaç, tahsile muhtaç ama bu bir Ziraat Müdürü'nün kızı, bir dönem de milletvekilliği yapmış. Hem ziraat müdürünün hem milletvekilinin kızını almak, el vicdana koyacağız. Afet İnan Latife Uşşakizade'den sonra Çankaya'nın çağlayanıdır. Afet İnan hiçbir zaman manevi evlat değildir, Çankaya'nın nikahsız firts lady'sidir" ifadelerini kullandı.



OLAYIN GEÇMİŞİ

Nur Cemaati'nin 'Okuyucular' kolunun 'hocalarından' Hasan Akar'ın Atatürk'e yönelik skandal ifadelerinin bulunduğu bir video sosyal medyada paylaşıldı.



Hasan Akar, skandal videoda Mustafa Kemal Atatürk için "1938'de geberen p.ç" ve annesi Zübeyde Hanım için "Annesi resmi kayıtlarda genelevde çalışıyor" diyor.



Hakaret ve küfürleri için "Merak etmeyin, 98'de faturasını ödedim" diyen Hasan Akar, Atatürk'ün "Ali Rıza efendi değil, 'Abdüş' denen bir adamın" oğlu olduğunu savunuyor.



Hasan Akar'ın Atatürk'e yönelik hakaretlerine sosyal medyada büyük tepki çekmişti.

