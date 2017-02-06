İlginç meslek: Yatak ısıtıcısı.. Erkeklerin yatağını ısıtıyor..

Yaşam - 06 Şubat 2017 17:07

Viktoria Ivachyova ortaya çıkardığı yeni işle dünyanın ilk 'profesyonel yatak ısıtıcısı' oldu.Kimsenin soğuk bir yatağa girmek istemediğini dile getiren Ivachyova erkeklerin soğuk yatağını ısıtıyor ve onların rahat etmesini sağlıyor.Okuduğu bir kitaptaki karakterden ilham alarak bu işe başladığını belirten genç kadın bu iş için müşterilerden saat başına 65 pound (yaklaşık 298 TL) aylık ise 1350 pound (yaklaşık 6 bin 200 TL) alıyor.21 yaşındaki kadın ve müşteriler yatak ısınırken odada birlikte kalabiliyorlar. Ancak fiziksel temas yasak ve genç kadın panik olursa panik butonuna basarak güvenlikleri çağırabiliyor.Ivachyova, müşterisinin çağırması üzerine uyku saatinde geliyor ve pijamalarıyla yatakta bir saat geçiriyor.İyi bir dinleyici olduğunu söyleyen Ivachyova müşterilerle konuşarak bazı erkeklerin problemlerini kendisine açtığını söylüyor.