İlginç seks pozisyonları...

Yatak odanızı canlandırmak istiyorsanız kamasutra seks pozisyonları aradığınız şey olabilir. Kamasutra seks pozisyonları çiftlerin farklı pozisyonları denemeleri için alternatifler yaratıyor. İşte heyecanlı değişik ve zevkli kamasutra seks pozisyonları…

Cinsellik - 18 Temmuz 2017 20:54

Seks hayatın vazgeçilmez parçalarından biri. Partnerinizle duygusal ve ateşli saatler geçirmeniz için elinizde bulunan en özel anlara değişiklik katmanın yolu kamasutra seks pozisyonları denemenizden geçiyor.



Peki, kamasutra nedir?

Kama Sutra Hindistan’da ortaya çıkmış zevk kitabi anlamına gelen mutlu bir yaşama ulaşabilmek için tavsiyelerin yer aldığı bir kitaptır.



Bugünlerde ise Kama Sutra’nın cinsel öğretileri ön plana çıkmıştır. Öğretiye göre çiftlerin seks esnasında aldığı haz en üst seviyede olmalı ve sonuca odaklı olmamalı. Seks pozisyonları da zorluk seviyelerine göre sınıflandırılmıştır.



En zevkli Kamasutra seks pozisyonları



Asma kilit pozisyonu

Kadın masa gibi yüksek bir eşyanın üzerine oturur. Kollarıyla arkadan destek alarak önünde duran erkeği bacaklarıyla sarar.



Ayak omuzlarda pozisyonu

Kadın düz bir zemin üzerinde yatar ve önünde diz çökmüş erkeğin omuzlarına bacaklarını uzatır ve kalçasını adamın kasıklarına doğru iter.



Çift kat pozisyonu

Erkek düz bir zemine uzanır. Tercihen yumuşak. Kadın ise erkeğin üzerine sırt üstü uzanır. Kadın dirseklerinden destek almalıdır.



Deniz kızı pozisyonu

Kadın yüksek ve düz bir zeminde uzanır. Beli uzandığı zeminin ucunda olmalı. Kalçasını ve bacaklarını önünde duran erkeği göğsünden yukarıya doğru uzatır. Beline yastık koyarak destekleyebilirsiniz.



El arabası pozisyonu

Kamasutranın en zor pozisyonlarından biridir. Ancak deneyenler şiddetle tavsiye eder. Kadın yumuşak bir zeminde emekler pozisyonu alır. Ardından dirseklerini yere koyar ve bu esnada erkek kadının ayaklarından tutarak kaldırır ve yaklaşır. Bu pozisyonda denge önemlidir.



Kadın üstte pozisyonu

Erkek bacakları kapalı bir şekilde sırt üstü uzanır. Kadın erkeğin üzerine oturur. Hakimiyet kadındadır.



Köpek pozisyonu

Klasik ama herkes tarafından sevilen bir pozisyondur. Kadın emekler vaziyette dururken erkek kadının kalçalarından destek alarak birleşme sağlar.

Kaynak: milliyet.com.tr

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