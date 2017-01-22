Yüksek tansiyon nedeniyle uzun süredir tedavi gören ve gecce yarısı geçirdiği beyin kanaması nedeniyle Ankara Güven Hastanesi’nde yoğun bakıma alınan İlhan Cavcav hayata gözlerini yumdu.
Doktorlar, ilk aşamada, kalbinde bir rahatsızlık tespit edilmediğini, beyindeki ödemi dağıtmak için Cavcav’ı ameliyata aldıklarını söyledi. Dün dengesini kaybederek düşen, kolunu ve kafasını çarpan efsane başkan 81 yaşında hayata veda etti. 1978 yılında Gençlerbirliği Kulübü’ne başkan olan İlhan Cavcav, yaklaşık 40 yıldır Ankara ekibinin başında bulunuyordu.
Kaynak:DHA
İlhan Cavcav hayatını kaybetti
Gençlerbirliği Kulübü Başkanı İlhan Cavcav hayatını kaybetti.Yaşam - 22 Ocak 2017 11:36
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.
Bağlantılar: İlhan Cavcav, vefat
YAŞAM HABERLERİ
- Ayberk Atilla son kez sahnede
- Donald Trump Beyaz Saray'da...
- El Bab'dan acı haber!
- Çocuklarda rastlanan 9 kış hastalığı!
- Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı!
- Kar yağışı geri geliyor
- iPhone'lara 'dolar' zammı! İşte yeni fiyatlar
- İtalya'yı çığ felaketi vurdu!
- Kötü karne başarısızlık göstergesi değil!
- Korsanların YouTube'ta porno hilesi!