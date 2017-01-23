İlhan Cavcav son yolculuğuna uğurlandı

Yaşam - 23 Ocak 2017 14:31

Cenazeye Cavcav'ın ailesinin yanı sıra Başbakan Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, eski TBMM Başkanı Cemil Çiçek, eski bakanlar ve milletvekilleri, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören ve yetkililer, Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, Kulüpler Birliği Başkanı Göksel Gümüşdağ, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, Genel Sekreter Mahmut Uslu, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, süper lig ve alt liglerden diğer kulüp başkanları, Gençlerbirliği Kulübü'nün yöneticileri, teknik ekibi ve futbolcuları, bazı spor federasyon başkanları ile eski futbolcular, bazı teknik direktörler hazır bulundu.Başbakan Binali Yıldırım, cenaze namazından ayrılırken kendisine başkent ekibinin atkısını hediye eden taraftarlarla bir süre sohbet etti.TFF Başkanı Yıldırım Demirören ise "İlhan Abi'nin kendi tırnakları ile yaptığı tesislerde şimdi O'na veda ediyoruz. İlhan abi, İlhan Başkanı anlatmak çok zor. Oğlu Murat Cavcav'ın da dediği gibi O'nu tarih anlatacak. Kendisi futbola, gençlere ve Gençlerbirliği'ne çok önem veriyordu. Bir gün beni aradı ve bir durum var dedi. Ben de buyur başkanım dedim. Bana, 'Futbolculara sakalı yasaklıyalım' dedi. Neden Başkanım diye sorduğumda ise 'Futbolun kalitesini düşürüyor, kötü görünüyor' dedi. Bu kadarına kadar futbolu ve gençleri düşünüyordu. Kendisini hep arayacağız, mekanı cennet olsun" şeklinde konuştu.Divan Başkanı İsmail Özersin, İlhan Cavcav'ın insanları ço sevdiğini ve bundan dolayı hizmet yapmaktan dolayı hoşlandığını belirterek şunları söyledi:"İyi bir aile babasıydı. Kendisine bir gün bana: 'Abi benim kaç çocuğum var' diye sormuştu. Bende kendisine, '4 tane çocuğun olduğunu biliyorum' demişti. Cavcav'da bana 4 tane çocuğunun olduğunu ve 4'üncüsünün Gençlerbirliği olduğunu söyledi."Gençlik ve Spor Genel Müdürü Mehmet Baykal ise, İlhan Cavcav'ın yöneticiliği,kişiliği ve ortaya çıkardığı Gençlerbirliği Kulübü abidesi ve Türk futbolu adına bıraktığı izler adına araştırmalar yapılması gerektiğini kaydetti.Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, "Gençlerbirliği Spor Kulübüne hayatını vermiş, 40 yıl başkanlığını yapmış İlhan abime Allah'tan rahmet diliyorum. İlhan abiyi geç tanıdım. 2 hafta önce yanındaydım, görüşmemiz oldu. Ayrıca çokta iyi bir Galatasaraylıydı. Bunu her fırsatta bana söyledi"diye konuştu.Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ise şunları ifade etti:"Herşeyden önce İlhan abiye Allah'tan rahmet diliyorum. Allah mekanını cennet eylesin.İlhan abi kendine özgü bir insandı ve ben spor tarihinde İlhan abi gibi bir başkanı kesinlikle tanımadım. Öyle bir insan düşünün ki, sadece kulübün şahsi imkanları ile 40 yıldan beri bu kulübü yürütüyor. Hiç tartışmasız Türkiye'nin en güzel altyapısı olan kulüp Gençlerbirliği'dir. Bundan dolayı da her zaman alkışlanacak ve rahmetle anılacak bir insan."Kaynak:DHA