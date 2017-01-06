İlhan Mansız'ın kızı zannettikleri kişi bakın kim çıktı?
Eski futbolcu İlhan Mansız'ın Instagram hesabından bir güzelle birlikte çekildiği fotoğrafları yayınlaması merak uyandırdı.
Magazin - 06 Ocak 2017 21:30
Oynadığı futbol kadar yakışıklılığıyla da bir döneme damga vuran İlhan Mansız, Survivor 2017'nin Ünlüler Takımı'nda yer alacak. Tekrar konuşulmaya başlayan eski milli futbolcunun Instagram hesabındaki sarışın bir güzelle paylaştığı fotoğraflar dikkat çekti.
İşte Survivor 2017 ile ilgili tüm merak edilenler
Önceki gün çıkan haberlerde bu genç güzelin İlhan Mansız'ın 13 yaşındaki kızı Aimee Mansız olduğu yazıldı. Ancak çok geçmeden gerçek ortaya çıktı. Mansız'ın sosyal medya hesabından sık sık birlikte çekilen fotoğraflarını paylaştığı güzel 13 yaşındaki kızı değil, sevgilisi Celina çıktı.
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