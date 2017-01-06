İlhan Mansız'ın kızı zannettikleri kişi bakın kim çıktı?

Magazin - 06 Ocak 2017 21:30

İşte Survivor 2017 ile ilgili tüm merak edilenler

Oynadığı futbol kadar yakışıklılığıyla da bir döneme damga vuran İlhan Mansız, Survivor 2017'nin Ünlüler Takımı'nda yer alacak. Tekrar konuşulmaya başlayan eski milli futbolcunun Instagram hesabındaki sarışın bir güzelle paylaştığı fotoğraflar dikkat çekti.Önceki gün çıkan haberlerde bu genç güzelin İlhan Mansız'ın 13 yaşındaki kızı Aimee Mansız olduğu yazıldı. Ancak çok geçmeden gerçek ortaya çıktı. Mansız'ın sosyal medya hesabından sık sık birlikte çekilen fotoğraflarını paylaştığı güzel 13 yaşındaki kızı değil, sevgilisi Celina çıktı.