İlişkiler karışık!

Anlayışlı, uzlaşan ve güven duyan çiftler mutlu ve uzun bir ilişki sürdürebilirler...

Gecce Kadın - 24 Ocak 2017 11:31

Her erkeğe ve her kadına uygun bir sevgili gerçekten var. Evlenme ve çoluk çocuğa karışma zamanına gelip, henüz birini bulamadıysanız, sorun sizde olabilir. Değindiğimiz ilişki püf noktalarına göz atmanızda fayda var.



Bir erkeği dize getirmek zordur. İlişkide yeterince istek duymuyorsa, bu dünyadaki hiçbir güç onu yanınızda tutamaz.



Evlenmek bir erkeği garanti altına almak anlamına gelmez.



Erkekler doğum günleri ve diğer önemli günleri unutur, ama sizden annesinin doğum gününü hatırlamanızı bekler.



Tıraş makinesiyle bacağınızı tıraş etmeniz her erkeği çileden çıkarır.



Yeni gömleğini giyip, onu buram buram parfüm kokusuna boğarsanız, erkeğinizden olumlu bir tepki beklemeyin.



İdeal erkek yoktur, ideallik kadınlara mahsustur.



Çalışma masasını asla temizlemeyin.



Eski püskü tişörtlerini asla atmayın. Onların manevi değeri olabilir ve bu hareketiniz asla affedilmeyecektir.



Ailesiyle hiç görüşmüyor olması veya onların ölmesi dışında, anne babasının çocuklarınızın babaanne ve dedesi olacaklarını unutmayın ve onlarla iyi geçinmeye çalışın.



Partnerinize her konuda güvenmelisiniz. Birbirinizden bazı şeyler saklamayın.



Onun olduğu gibi davranmasına izin verin.



Çocuk yerine köpek bakmayın. Çocuklarınız olduğu zaman köpeğiniz büyük bir acı yaşayacaktır.



Bazı konularda asla anlaşamıyorsanız, ortak bir çözüm bulmaya çalışın, yoksa ileride bu konular büyük sorunlara yol açabilir.



Birbirinize karşı her zaman dürüst davranın.



Yıllardır birlikte olsanız da bazen liseli aşıklar gibi dışarıda buluşun

