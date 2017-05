İlişkilerde yeni trend seks arkadaşlığı!

‘Friends with benefits’ denilen arkadaştan öte durum, şu sıralar bize de sıçradı; pek çok ‘arkadaş’ın gündeminde artık seks var!

Cinsellik - 03 Mayıs 2017 22:48

Yeni bir trend mi desek, akım mı? Ne dersek diyelim olay biraz karmaşık. ‘Friends with benefits’ denilen arkadaştan öte durum, şu sıralar bize de sıçradı; pek çok ‘arkadaş’ın gündeminde artık seks var!



Bazı ilişkiler için ‘ilişki durumu karmaşık’ ibaresi geçerlidir! Yani, ‘sevgili miyiz biz şimdi?’, ‘bir gün buluşuyoruz, üç ay görüşmüyoruz’, ‘aramızda bir etkileşim var ama niyeyse sonuç yok!’ durumları... Bazen aynı frekansta olunup olunmadığını anlamak, ilişkiye isim koymak zor olabiliyor. Son yıllarda ise adı koyulan ama aslında kendi içerisinde yine karmaşık olan bir ilişki şekli gelişti; ‘friends with benefits’, yani çıkar sağladığın arkadaşlık tipi. İşin içinde nasıl bir çıkar ilişkisi mi var? Şöyle ki; olayın içinde bolca cinsellik var! Arkadaşsınız ama aslında biraz arkadaştan öte bir durum da söz konusu... Evet bu ayki konumuz ‘arkadaştan öte’ durumu. Kiminiz eminiz bu konudan haberdar, kiminizse durumu tam olarak kavrayamadı. O zaman size karşı biraz daha açık olalım.



Sevgili değil arkadaş değil

Şu sıralar gerçek hayatta ya da internet ortamında birçok kişi ‘arkadaştan öte’ beklentiye dayalı arkadaşlıklar kuruyor. İşin cinsellik kısmı ise; bu yeni birlikteliğin en kolay anlaşılır kısmını oluşturuyor. Diğer kısımlarını biraz daha açıyoruz şimdi... Ortada bir kız bir erkek var ve ikisinin bir seks hayatı var! Burası net! Peki başka başka neler var? E, içine bir doz da arkadaşlık ekliyoruz. Yüzeysel bir arkadaşlık olarak düşünmeyin. Epey epey arkadaşlar. İki kişi de birbirinin hayatından ve zevklerinden haberdar. Ama bir şekilde iş cinselliğe gelmiş... Ve sonra bir daha, sonra bir daha. Ama ilişkinin adı yok. Sevgili değiller, birbirlerine aşık değiller, bir gelecek düşünmüyorlar. Dışarıda sıradan iki arkadaş, yatakta muhteşem bir çiftler. Böyle şey mi olur demeyin? Oluyor. Belki de siz de yaşadınız ya da yaşıyorsunuz.



Hormonlar in hisler out!

Durun durun neler oluyor şimdi? ‘İki iyi arkadaşın ilişkisine cinsellik eklenince arkadaşlık neresinde kaldı bu işin şimdi?’ demezler mi? ‘Arkadaşlık’ kelimesi biraz eğreti duruyor şu anda haklısınız. Ancak bu tarz bir ilişkinin olabilmesi için iki tarafın da birbirini çok iyi tanıması önemli bir detay. Birbiriniz ve kim olduğunuz ile ilgili fikriniz olmalı ve iç dünyanızdaki duygusal ve cinsel dürtülerinizden haberdar olmalısınız. Her iki kişi de birbirinin iyi olması ile ilgilenmekte, çünkü siz her şeyden önce arkadaşsınız. Peki bu ilişki nasıl sağlıklı bir şekilde yürür ve işin içine duygular karışırsa ne olur? Bu arkadaşlığın isminin ne olduğu ile ilgili markalamayı bir kenara koyarsak, eğer biri ile cinsel birlikteliğiniz varsa, bu kişiye derin bir sahiplenme ve koruma duygusuyla birlikte; güven, mahremiyet ve kendini yakın hissetme gibi duyguları da barındırırsınız. Dolayısıyla, siz de öncelikle arkadaşınızın hala arkadaşınız olduğundan emin olmalısınız.



Tehlikeleri

Böyle bir ilişki modelinde problemlerin boyutu bir anda büyüyebilir. Mesela; birlikte olduğunuz kişi kendini aldatılmış hissedebilir ya da sadece size daha derin duygular beslediği için ‘beklentiye dayalı’ bu ilişkinizi devam ettiriyor olabilir. Böyle olursa, ne olur peki? Aradaki cinsel birlikteliğin daha derin duygulara uzanan, adanmış bir ilişkiye doğru yol alması umudu söz konusu olabilir. Ve sadece ilişkinizi tehlikeye atmamak adına bu karışıklıklar dile getirilmediğinde durum yine hoş olmaz. Tabii ki içinde bulunduğunuz durum değişken olabilir ve çok farklı bir yönde de ilerleyebilir. Siz de bu cinsel amaçlı birlikteliğinizin çok daha romantik ve adanmış bir ilişkiye dönüşmesi umudunu taşıyabilirsiniz. Daha fazla beklenti içine girdiğinizi anlayıp, karşı tarafı ürkütmemek adına, bu birlikteliğinizin adını ‘arkadaştan öte (FWB)’ olarak tanımlamaya devam edebilirsiniz. Duygularınız uzaktan bakıldığı zaman bu birlikteliği yansıtmadığında kendinizi bu ilişkinin tanımına hapsedebilirsiniz. Böyle durumlarda, beklentiye dayalı ilişki doğru bir tanımlama değil çünkü tam olarak da tecrübe ettiğiniz şey bu değil ve ilişkinizin tanımı yanlış olduğundan halihazırda hissettiğiniz duygular da yaşadıklarınızı yansıtmamakta. Aslında ne hissettiğini saklamak herhangi bir ilişkiyi bile çıkmaza sokabilecekken, sizin tanımı belli bir ilişkinin parçası olmanızdan dolayı duygu yatırımı yapmanıza izin verilmeyecek... En basiti, terk edildiğinizde bile kalbi hiç kırılmamış gibi davranmalısınız. Evet anlaşılacağı üzere en tehlikelisi ilişkide bir tarafın duygusal beklenti içine girmesi, diğer kişinin ise çıkar ilişkisi durumunu aynen devam ettirmesi. Seksin arkadaşlıktan öne geçmesi düşüncesi size her ne kadar daha önce iyi bir fikir gibi gelse de artık rahatsız edici bir boyuta ulaşmış olabilir. Böylece arkadaşınızın ya da sizin duygularınız tuhaf bir şekilde değişmeye ve bu da ilişkiniz için engel teşkil etmeye başlayacak. Şimdi, bu duyguları açıklasanız dert, açıklamasanız dert. Ama sonuç olarak bu durumun açıklık kazanması en

doğrusu.



Mutlu son

Tüm bunlar beklentiye dayalı arkadaşlığın mümkün olmadığı anlamına gelmez tabii ki. Evet bu akımın idolü Justin Timberlake and Mila Kunis’in oynadığı filmdir ve yine evet sonunda aşk vardır. Fakat her zaman ‘mutlu’ dediğimiz sonda aşk olmayabilir. Bu bir zorundalık değil. Siz önce istediğinizin, beklentinizin ve yaşadığınızın ne olduğuna karar verin. Bu, zamanla yaratmaya çalıştığınız ilişkiye yanlış bir tanımlama oluşturmadan, ilişkiyi daha özgür yaşamanızı sağlayacak.



Evet anlaşılacağı üzere en tehlikelisi ilişkide bir tarafın duygusal beklenti içine girmesi, diğer kişinin ise çıkar ilişkisi durumunu aynen devam ettirmesi.



Kaynak: Elele Online

YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.