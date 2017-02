İlişkinize renk katın!

Aşkınız reklamlardaki kadar dikkat çekici ve özenilesi olsun diye vereceğimiz tavsiyeler çok işinize yarayacak....

Gecce Kadın - 10 Şubat 2017 18:23

Partnerinizle birlikteliğinizin uzun yıllar sürmesini istiyorsanız, sizin için derlediğimiz tavsiyelere göz atarak ilişkinize yeni bir boyut ve heyecan kazandırabilirsiniz...



Bazı konularda asla anlaşamıyorsanız, ortak bir çözüm bulmaya çalışın, yoksa ileride bu konular büyük sorunlara yol açabilir.



Çocuk yerine köpek bakmayın. Çocuklarınız olduğu zaman köpeğiniz büyük bir acı yaşayacaktır.



Birbirinize karşı her zaman dürüst davranın.



Yıllardır birlikte olsanız da bazen liseli aşıklar gibi dışarıda buluşun.



Sevgilinize her gün onda sevdiğiniz bir şeyi itiraf edin. Mesela tercih ettiği kıyafet kombinleriyle ilgili övgülerde bulunun...



Onun hoşlandığı aktivitelere zaman ayırın.



Bir sorunun sizi ayrılma noktasına getirmesine izin vermeyin. Canınızı sıkan bir şey varsa, onu olay sıcakken konuşun.



Erkeğinizin kazancını her zaman bilin. Maddi durumunu iyi bilirseniz, maddi sorunları ve bu konudaki tatminsizlikleri daha kolay aşarsınız.



Ailesiyle hiç görüşmüyor olması veya onların ölmesi dışında, anne babasının çocuklarınızın babaanne ve dedesi olacaklarını unutmayın ve onlarla iyi geçinmeye çalışın.



Birbiriniz için ne ifade ettiğinize iyi karar verin. Arkadaş mı? Sevgili mi? Küçük bir detay gibi görünse de, birbirinizi başkalarına tanıştırırken bu önemli bir rol oynar. "Neden evlenmiyorsunuz?" gibi sorulara ortak bir cevap vermeye çalışın.



Partnerinize her konuda güvenmelisiniz. Birbirinizden bazı şeyler saklamayın.



Onun olduğu gibi davranmasına izin verin.

