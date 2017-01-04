İlk bölümü birlikte izlediler

Dün akşam ilk bölümüyle ekrana "Bu Şehir Arkandan Gelecek" dizisinin oyuncuları ve yönetmeni ilk bölümü birlikte izledi.

Magazin - 05 Ocak 2017 05:00
İlk bölümü birlikte izlediler
Kerem Bürsin, Leyla Lydia Tuğutlu ve Gürkan Uygun'un başrollerinde yer aldığı "Bu Şehir Arkandan Gelecek" dizisi nihayet izleyiciyle buluştu. Uzun süredir tanıtımları dönen dizi birinci bölümüyle dün akşam ekran geldi. Büyük heyecan duyan "Bu Şehir Arkandan Gelecek" ekibi bölümü birlikte izleyerek heyecanlarını paylaştı. Dizinin senaristliğini üstlenen Ece Yörenç, bölüm sonunda oyuncular; Kerem Bürsin, Leyla Lydia Tuğutlu, Gürkan Uygun, Burak Tamdoğan, Ali Yörenç'la çektirdiği fotoğrafı Instagram hesabından paylaştı. Diziyi takip eden sosyal medya kullanıcıları ilk bölüme yaptıkları yorumlarla tam not verdi.

"Bu Şehir Arkandan Gelecek"te Ali ve Derin öpüştü;


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