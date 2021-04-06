İlk bölümü yayınlanan 'Kırmızı Kamyon' ertelendi!

Show TV’nin, Türkiye televizyonlarında daha önce işlenmemiş bir hikayeyi seyirci ile buluşturan 10. Ev imzalı "Kırmızı Kamyon" dizisi yeni bölümleriyle Haziran ayında ekranlara gelecek.Sema Ergenekon’un senaryo süpervizörlüğünü üstlendiği; Sevgi Yılmaz, Devrim Yıldız Özdemir ve Bahar Kaya’nın kaleminin Osman Kaya’nın rejisiyle buluştuğu ‘Kırmızı Kamyon’un oyuncu kadrosunda; Görkem Sevindik, Nilay Deniz, Ushan Çakır, Fatih Al, Tuğçe Altuğ, Deniz Hamzaoğlu, Aslı Orcan, Toprak Sağlam, Sümeyye Aydoğan, Ebrar Alya Demirbilek, Burak Berkay Akgül, Timur Ölkebaş, Gürberk Polat, Efekan Can, Melisa Akman, Uğur Arda Başkan, Hakan Altıner, Gamze Demirbilek, Yaşar Aydınlıoğlu, Mehmet Mehmetof, Kağan Uluca ve Tuğçe Karabayır buluşuyor.Kırmızı Kamyon yeni bölümleriyle Haziran’da Show TV’de!