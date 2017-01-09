*Bol sweat shirt'ler: İlk randevunuzda muhtemelen şirin ve şık görünmek isteyeceksiniz.
*Spor kıyafetler: Henüz zamanı değil!
*Süper mini şortlar, etekler: Dekoltenin fazlası özellikle ilk buluşmada gereksiz.
*Yüksek topuklu: İlk buluşma için kötü bir tercih
*Aşırı büyük çantalar: Tercih edilmemeli
İlk buluşmada ne giyilir?
İlk buluşmada kıyafet seçiminde olmaması gerekenler...Gecce Kadın - 09 Ocak 2017 13:03
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.
Bağlantılar: Kadın Moda
GECCE KADIN HABERLERİ
- Bebeğinize bunları söylemelisiniz...
- Ayyıldız pijamalarıyla kış geccelerini ısıtıyor
- Topuklarla cezbedin!
- Erkekleri bunlardan soğuyor!
- Hamilelikte ideal kilo
- Yorgun cildiniz, sonbahara hazır mı?
- Kadınlar da seksten soğur!
- Partnerinizi asla zorlamayın!
- Vakko yeni yılı ışıl ışıl karşılıyor!
- Doğum sonrası depresyon belirtileri