İlk buluşmada ne giyilir?

İlk buluşmada kıyafet seçiminde olmaması gerekenler...

Gecce Kadın - 09 Ocak 2017 13:03
İlk buluşmada ne giyilir?
*Bol sweat shirt'ler: İlk randevunuzda muhtemelen şirin ve şık görünmek isteyeceksiniz.
*Spor kıyafetler: Henüz zamanı değil!
*Süper mini şortlar, etekler: Dekoltenin fazlası özellikle ilk buluşmada gereksiz.
*Yüksek topuklu: İlk buluşma için kötü bir tercih
*Aşırı büyük çantalar: Tercih edilmemeli
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