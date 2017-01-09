İlk buluşmada ne giyilir?

İlk buluşmada kıyafet seçiminde olmaması gerekenler...

Gecce Kadın - 09 Ocak 2017 13:03

*Bol sweat shirt'ler: İlk randevunuzda muhtemelen şirin ve şık görünmek isteyeceksiniz.

*Spor kıyafetler: Henüz zamanı değil!

*Süper mini şortlar, etekler: Dekoltenin fazlası özellikle ilk buluşmada gereksiz.

*Yüksek topuklu: İlk buluşma için kötü bir tercih

*Aşırı büyük çantalar: Tercih edilmemeli

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