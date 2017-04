İlk tanışma tavsiyeleri!

Bir kadının üzerinde ilk etkiyi tanışma anında bırakırsınız. Bu sebepten ötürü tanışma sırasında kadın üzerinizde bırakacağınız ilk izlenim ilişkinin seyrini etkileme konusunda oldukça önemli olacaktır.

Gecce Erkek - 22 Nisan 2017 17:40

Bu konuda bilgili olan pek çok insan bulunmaktadır. Kadınları etkileme yolları açısından ilk tanışmanın kadınlarda oluşturduğu etki yani bir kadının sizin hakkınızda karar vermesini uzmanlar farklı şekilde açıklamaktadırlar. Kimisi kadınların 10 dakikada, kimisi 5 dakikada erkekler hakkında karar verdiğini söylemektedir. Evet, kadınlar erkeklere göre çok daha iyi sezgilere sahiptir. Bu kesinlikle doğru bir düşüncedir. Fakat kadınların erkekler hakkında karar vermesi için geçen süre ilk 4 saniyede bile olabilmektedir. Buradan da anlayacağınız gibi bir bayanla iletişime geçmeden önce yapmanız gereken.. hal ve hareketler bulunmaktadır. Kadınları etkileme yolları oldukça fazladır. Fakat bu konuda ilk olarak ilk tanışma sırasında iyi görünmeniz gerekir. Öncelikle konuşmaya başladığınızda ses seviyenizi iyi bir şekilde ayarlamanız ve konuşurken teklememeniz gerekmektedir. Yani akıcı bir dil ile konuşmanız gerekir. Bu bayanların çok daha fazla hoşuna gidecektir.



Konuşmalar sırasında akıcı ve doğal bir görüntü kadınları etkileme yolları içinde oldukça öncelikli olmaktadır. İlk görüşme sırasında emin olacağınız önemli bir konu ise bıraktığınız ilk izlenim belki de ilişki boyunca sürecektir. Bu yüzden kendinizi çok kasmanıza gerek yok. Sadece ilk konuşma sırasında yeterli olduğunuzda her şey çok daha güzel ilerleyecektir. Konuşmadan asla çekinmeyin. Bir kızla konuşmak kolaydır. Bu yüzden utangaç tavırlar sergilemeden amaca yönelik atılgan ve doğal olmanız gerekmektedir. Bu kadınları etkileme yolları açısından oldukça önemlidir. Çünkü kadınlar bu konuda oldukça hassas davranmaktadırlar. Ayrıca bilmeniz gereken bir diğer kural ise güzel olan her kızın aynı zamanda sevecen, cana yakın, düşünceli, ahlaklı ve vicdanlı olmadığıdır. Yani her güzel kız ileriki zamanlarda sizin hoşunuza gidecek tavırlar sergilemeyebilir. Buradan anlamanız gereken de kızlarda aynı erkekler gibi farklı farklı özelliklere sahiptir. Dolayısı ile denemeniz ve öğrenmeniz gerekir.



