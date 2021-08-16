"İlk ve Son"dan damga vuran fragman!

Yayınlanan yeni fragmanda Deniz ve Barış çiftinin birbirine tutkuyla bağlı, öfkeyle iletişim kuran, arzu dolu, bir o kadar saldırgan, klişe aşk izlencelerinden uzak, gerçek bir ilişkinin çıplak öyküsü anlatılıyor. Oldukça ses getiren fragman dizinin bekleyenleri için duygusal ve heyecan dolu bir seyir vadediyor.İlk ve Son 25 Ağustos’ta BluTV’de.Deniz ve Barış’ın 10 yıla yayılan ilişkilerinin tutku ve sancı dolu hikayesini izleyiciyle buluşturacak olan dizi; 20’li yaşlarının ortasında tanışan iki gencin, boşanmalarına uzanan, bazen güneşli, bazen bulutlu, bazen fırtınalı, bazen imkanlı, çoğu zaman imkânsız aşk hikayelerinin, başlangıç ve sonuç ilişkisini eş zamanlı izleyicisine aktaracak. İzleyen herkesin kendi ilişkileriyle yüzleşmesine neden olacak, sevgililiğin ve evliliğin iyi - kötü dönemlerini eş zamanlı izleyeceğimiz bu dönüşüm yolculuğu için geri sayım başladı.