"İlk ve Son"dan ilk fragman yayınlandı!

Geçtiğimiz haftalarda yayınlanan tanıtımıyla büyük beğeni toplayan ve merak uyandıran İlk Ve Son’un , fragmanı da izleyicinin beğenisine sunuldu. Fragmandaki çarpıcı sahneler iddialı dizinin sarsıcılığına ve gerçek bir aşk hikayesi olduğuna dair güçlü bir izlenim yaratıyor.İlk ve Son’un, tutkulu başlayan ve bir o kadar sarsıcı sonlanan hikayesinden kesitler gördüğümüz fragmandaki çarpıcı sahnelere, Türk müziğinin unutulmaz şarkılarından olan Yıldız Tilbe'nin "Vazgeçtim" i eşlik ediyor. Çok yakında izleyicileri ile buluşacak olan İlk ve Son için heyecanlı bekleyiş sürüyor.Deniz ve Barış’ın 10 yıla yayılan ilişkilerinin tutku dolu hikayesi izleyiciyle buluşturacak olan dizi; 20’li yaşlarının ortasında tanışan iki gencin, boşanmalarına uzanan, bazen güneşli, bazen bulutlu, bazen fırtınalı, bazen imkanlı, çoğu zaman imkânsız aşk hikayelerinin, başlangıç ve sonuç ilişkisini eş zamanlı izleyicisine aktaracak.