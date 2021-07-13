Geçtiğimiz haftalarda yayınlanan tanıtımıyla büyük beğeni toplayan ve merak uyandıran İlk Ve Son’un , fragmanı da izleyicinin beğenisine sunuldu. Fragmandaki çarpıcı sahneler iddialı dizinin sarsıcılığına ve gerçek bir aşk hikayesi olduğuna dair güçlü bir izlenim yaratıyor.
TUTKULU BİR AŞKTAN SARSICI BİR SONA
İlk ve Son’un, tutkulu başlayan ve bir o kadar sarsıcı sonlanan hikayesinden kesitler gördüğümüz fragmandaki çarpıcı sahnelere, Türk müziğinin unutulmaz şarkılarından olan Yıldız Tilbe'nin "Vazgeçtim" i eşlik ediyor. Çok yakında izleyicileri ile buluşacak olan İlk ve Son için heyecanlı bekleyiş sürüyor.
İZLEYEN HERKESİ DERİNDEN ETKİLEYECEK BİR FRAGMAN
Deniz ve Barış’ın 10 yıla yayılan ilişkilerinin tutku dolu hikayesi izleyiciyle buluşturacak olan dizi; 20’li yaşlarının ortasında tanışan iki gencin, boşanmalarına uzanan, bazen güneşli, bazen bulutlu, bazen fırtınalı, bazen imkanlı, çoğu zaman imkânsız aşk hikayelerinin, başlangıç ve sonuç ilişkisini eş zamanlı izleyicisine aktaracak.
"İlk ve Son"dan ilk fragman yayınlandı!
Başrollerinde Özge Özpirinçci ve Salih Bademci’nin buluştuğu, Hakan Bonomo’nun kaleme aldığı ve Cem Karcı’nın yönetmenliğini üstlendiği ‘İlk ve Son’ dan ilk fragman yayınlandı.
13.07.2021 16:29 Dizi Galeri