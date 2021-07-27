"İlk ve Son"un yayın tarihi belli oldu!

Yayınlanan fragman ve teaser ile sosyal medyada büyük yankı uyandıran, 18 Ağustos’ta yayın hayatına başlayacak olan dizi İlk ve Son’un afişi ise kreatif anlamda büyük beğeni topladı. Bir Asya felsefesi olan Ying-Yang temalı afişte, birbirinden kopamayan iki farklı kutbun çekimi ve bağlılığı temsil ediliyor.Deniz ve Barış’ın 10 yıla yayılan ilişkilerinin tutku ve sancı dolu hikayesini izleyiciyle buluşturacak olan dizi; 20’li yaşlarının ortasında tanışan iki gencin, boşanmalarına uzanan, bazen güneşli, bazen bulutlu, bazen fırtınalı, bazen imkanlı, çoğu zaman imkânsız aşk hikayelerinin, başlangıç ve sonuç ilişkisini eş zamanlı izleyicisine aktaracak. İzleyen herkesin kendi ilişkileriyle yüzleşmesine neden olacak, sevgililiğin ve evliliğin iyi - kötü zamanlarını eş zamanlı izleyeceğimiz bu dönüşüm yolculuğu için geri sayım başladı.