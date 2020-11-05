İlker Aksum’a 'alkollü araç' soruşturması

İlker Aksum, 14 Ağustos tarihinde İstanbul Beşiktaş'ta bulunan bir mekanda alkol aldı. Gecenin ilerleyen saatlerinde mekandan alkollü şekilde ayrılan 49 yaşındaki oyuncu, aracına binerek Levent istikametine doğru ilerledi. Sabah gazetesinde yer alan habere göre; yolda polis çevirmesine takılan Aksum'un, 1.09 promil alkollü olduğu ortaya çıktı.Olayla ilgili ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülen ünlü oyuncu, avukat talep etmeyerek, polislerin kendisini alkollü olduğu için karakola getirdiğini ifade etti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca İlker Aksum hakkında soruşturma başlatıldı.[Kaynak: sabah.com.tr]