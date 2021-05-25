İlker Ayrık, 'Seksenler' dizisine geri dönüyor!

Seksenler dizisinde “Çağatay” karakterini canlandıran başarılı oyuncu İlker Ayrık diziye yeniden katılıyor.Seksenler dizisinin ilk sezonlarında Fehmi ( Rasim Öztekin) ve Rukiye’nin ( Özlem Türkad) oğlu Çağatay rolünde gördüğümüz İlker Ayrık, hikaye gereği uzun zaman önce Belçika’ya gitmişti. Dizide bir süredir Belçika’da olan Çağatay bu sezon sürpriz bir şekilde mahalleye geri dönüyor.İlker Ayrık’ın Seksenler dizisine geri dönmesiyle beraber, dizide yepyeni, çok eğlenceli bir hikaye de başlıyor.Belçika’da herkesten gizli evlenen Çağatay, Belçikalı eşi Amelie ile beraber Rukiye’nin karşısına çıkıyor. Karşısında yabancı bir gelin gören Rukiye’nin tepkisi ve karakterlerin başlarına gelecek olanlar ise büyük merak konusu… İlker Ayrık, Seksenler dizisine geri dönmesiyle ilgili “Burası zaten benim ailem gibiydi. Eve geri dönmüş gibi hissediyorum” dedi.Çağatay’ın eşi Amelie’yi ise sürpriz bir isim oynuyor!“2009 Miss Belçika güzeli” olan Zeynep Demirel, Seksenler ailesine Çağatay’ın Belçikalı eşi “Amelie” olarak katılıyor.Amelie’nin Çınaraltı mahallesindeki ve Özdemir ailesindeki maceraları izleyenlere kahkaha tufanı yaşatacak.Zeynep Demirel Seksenler dizisine katılmasıyla ilgili “ Seksenler dizisinin usta oyuncularıyla kamera karşısına geçtiğim için mutlu ve heyecanlıyım. Kendimi çok şanslı hissediyorum.” dedi.Seksenler, içeriğine yeni hikayeler, yeni karakterler ve yeni oyuncuları ekleyerek izleyicileri ekran başına kilitlemeye ve sürprizleri ile şaşırtmaya devam edecek.