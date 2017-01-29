lker Kaleli, önceki gün yakın bir arkadaşının nikâhına katıldı. Törenin ardından soruları yanıtlayan ünlü oyuncu, sağlık sorunu yaşadığı haberleri için “Vertigo teşhisi kondu. Üç gün yattım, dinlendim. Şu an gayet iyiyim” dedi. Kaleli, sosyal medyada olay yaratan leopar desenli kürk montu hakkında da konuştu: “Dizideki bir hayal sahnesi için giydim o montu. Gerçekten günlük yaşamımda giydiğimi mi sanmışlar? Ben öyle bir şey giyer miyim hiç? O tarzda bir adam mıyım?”
KAYNAK: hurriyet.com.tr
İlker Kaleli: Ben hiç öyle bir şey giyer miyim?
“Poyraz Karayel” dizisindeki bir sahne için leopar desenli kürk mont giyen İlker Kaleli, eleştirilere şaşırdı: “O fotoğraf dizi setinde çekildi. Ben öyle bir şey giyer miyim hiç!”Magazin - 29 Ocak 2017 15:32
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