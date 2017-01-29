İlker Kaleli: Ben hiç öyle bir şey giyer miyim?

Magazin - 29 Ocak 2017 15:32

lker Kaleli, önceki gün yakın bir arkadaşının nikâhına katıldı. Törenin ardından soruları yanıtlayan ünlü oyuncu, sağlık sorunu yaşadığı haberleri için “Vertigo teşhisi kondu. Üç gün yattım, dinlendim. Şu an gayet iyiyim” dedi. Kaleli, sosyal medyada olay yaratan leopar desenli kürk montu hakkında da konuştu: “Dizideki bir hayal sahnesi için giydim o montu. Gerçekten günlük yaşamımda giydiğimi mi sanmışlar? Ben öyle bir şey giyer miyim hiç? O tarzda bir adam mıyım?”KAYNAK: hurriyet.com.tr