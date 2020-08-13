İlker Kaleli, Biran Damla Yılmaz aşkını itiraf etti!

İlker Kaleli ve Biran Damla Yılmaz aşk mı yaşıyor?
"ÖZEL HAYAT KONUŞMUYORUM"
Hürriyet'te yer alan habere göre; Burçin Terzioğlu’yla ilişkisi 1.5 yıl önce sona eren İlker Kaleli, kendisinden 13 yaş küçük oyuncu Biran Damla Yılmaz’la aşk yaşamaya başladığı haberleri hakkında, "Yaklaşık bir aydır süren güzel bir arkadaşlığımız var" dedi.
Ünlü oyuncu, muhabirlerin “Hayırlı olsun diyelim mi?” sözleri karşısında gülerek, “Bunlar özel hayata giriyor, ben fazla konuşmuyorum” karşılığını verdi.
(Kaynak: hurriyet.com.tr)