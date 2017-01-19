İlker Kaleli: Çok iyi ve mutluyuz!

Magazin - 20 Ocak 2017 01:15

Burçin Terzioğlu'na şok! Evini su bastı!

İlker Kaleli soluğu hastanede aldı

'Poyraz Karayel'in yıldız oyuncuları İlker Kaleli ve Burçin Terzioğlu önceki gün Armutlu'da bir mekandan çıkarken görüntülendi. Ayaküstü muhabirlerle sohbet eden sevgililer sorulara kısa cevaplar verdi. Çift, İlker Kaleli'nin kulağındaki kristal kayması ve evlerini su basması ilgili sorulara “Çıkan haberler abartılıyor” dedi.İlker Kaleli, "Sağlık durumum çok iyi. Küçük bir rahatsızlık yaşadım ama şimdi çok iyiyim. Evde de çok büyük bir sorun yok, çok iyi ve mutluyuz" diyerek aracına yöneldi.