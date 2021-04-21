İlker Kaleli IMDB'nin zirvesine yerleşti!

Sinema veri tabanı platformu IMBD’nin sıralamasında Türk aktörler arasında ilk sıraya yerleşen İlker Kaleli’yi Engin Akyürek, Çağatay Ulusoy, Kerem Bürsin ve Kıvanç Tatlıtuğ izledi. 1970’li yıllarda Batılı turistleri katlettiği konuşulan seri katil Charles Sobhraj’ın hayat hikayesine odaklanan dizide İlker Kaleli Vitali Hakim adlı bir Türk’ü canlandırıyor. Dizi BBC’nin ardından şu sıralar Netflix’te de yayında.İşte diziler sayesinde dünyada yükselişteki Türk aktörlerin IMBD sıralaması:1-İlker Kaleli2-Engin Akyürek3-Çağatay Ulusoy4-Kerem Bürsin5-Kıvanç Tatlıtuğ6-Engin Altan Düzyatan7-Aras Bulut İynemli8-Burak Özçivit9-Can Yaman10-Haluk Bilginer