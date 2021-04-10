İlker Kaleli uluslararası projedeki rolüyle tt oldu!

BBC ve Netflix ortak yapımı The Serpent dizisinde 70’li yıllardaki seri katil Charles Sobhraj’ın kurbanlarından birini oynayan İlker Kaleli Twitter’da dünya trend topic listesine girdi. İngiltere’de yılbaşı sonrası yayına girdiğinde IMDB puanıyla yılın en iyi açılışını yapan The Serpent, Netflix’te de gösterime girdi.En çok izlenenler arasında yer alan uluslararası projenin Türk yıldızı olan, dünya çapındaki oyuncumuz İlker Kaleli, önceki gün Twitter’da global listeye girdi. Son olarak Poyraz Karayel ve Öğretmen dizilerinde oynayan İlker Kaleli London Academy of Music and Dramatic Arts’ın 4 yıllık bölümünü bitiren Türkiye’den tek oyuncu olarak biliniyor. İlker Kaleli, The Serpent’taki rolüyle övgü almaya devam ederken milli gururumuz yorumları yapılıyor.