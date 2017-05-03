İlker Kaleli'den film açıklaması!

İlker Kaleli, Poyraz Karayel'in filminde oynayacak mı? İşte o açıklama..

Magazin - 03 Mayıs 2017 13:55
İlker Kaleli'den film açıklaması!
Kanal D ekranlarında yayınlanan Poyraz Karayel dizisinin final yapmasının ardından sinema filmi olarak beyazperdede hayranlarıyla buluşacağı ortaya çıkmıştı.

Hatta bu yaz çekilmesi planlanan filmin adının da "Poyraz Karayel Küresel Sermaye" olacağı ortaya çıkmıştı.

Yakışıklı oyuncu İlker Kaleli'nin de bu filmde rol alacağı için Beren Saat ile oynayacakları 'Tren' filminin kadrosundan ayrıldığı iddia edildi. Fakat Kaleli'nin menajerlik ajansından yapılan açıklamada oyuncun "Poyraz Karayel Küresel Sermaye" filminde rol almayacağı açıklandı.

İşte o açıklama;

"Son birkaç gündür çeşitli yayın organlarında yer alan 'Poyraz Karayel Ekibi Küresel Sermaye Filminde Buluşuyor' başlıklı haber gerçeği yansıtmamaktadır.

Menajerlik ve basın ilişkilerini yürüttüğümüz İlker Kaleli'nin söz konusu filmin oyuncu kadrosunda yer alacağı ile ilgili çıkan haberlere itibar edilmemesini rica ederiz."
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