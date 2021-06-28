İLKLERİ UNUTULMAZ, SONLARI KAÇINILMAZDI
Yirmili yaşlarında tanışan Deniz ve Barış’ın 10 yıl süren serüvenlerini izleyeceğimiz dizide Deniz karakterine Özge Özpirinçci, Barış karakterine ise Salih Bademci hayat veriyor.
Deniz ve Barış’ın tutku dolu anlarından boşanmalarına uzanan, bazen güneşli, bazen bulutlu, bazen fırtınalı, bazen imkanlı, çoğu zaman ise imkânsız bir aşk hikayesi olan “İlk ve Son” izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor.
İLK TANITIM SOSYAL MEDYADA KISA SÜREDE BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ
BluTV tarafından yapımı üstlenilen “İlk ve Son” ilk tanıtımıyla izleyenler arasında merak uyandırdı ve kısa sürede sosyal medyada büyük beğeni topladı.
"İllk ve Son"un ilk tanıtımı yayınlandı!
Duyurulduğu günden bu yana merakla beklenen, başrollerinde Özge Özpirinçci ve Salih Bademci’nin yer aldığı, senaryosunu Hakan Bonomo’nun yazdığı, yönetmenliğini ise Cem Karcı’nın üstlendiği “İlk ve Son” dizisinin ilk tanıtımı yayınlandı.
28.06.2021 23:55 Dizi Galeri