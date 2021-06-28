"İllk ve Son"un ilk tanıtımı yayınlandı!

Yirmili yaşlarında tanışan Deniz ve Barış’ın 10 yıl süren serüvenlerini izleyeceğimiz dizide Deniz karakterine Özge Özpirinçci, Barış karakterine ise Salih Bademci hayat veriyor.Deniz ve Barış’ın tutku dolu anlarından boşanmalarına uzanan, bazen güneşli, bazen bulutlu, bazen fırtınalı, bazen imkanlı, çoğu zaman ise imkânsız bir aşk hikayesi olan “İlk ve Son” izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor.BluTV tarafından yapımı üstlenilen “İlk ve Son” ilk tanıtımıyla izleyenler arasında merak uyandırdı ve kısa sürede sosyal medyada büyük beğeni topladı.