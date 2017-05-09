İlyas Yalçıntaş'a İran'da yasak!

10 konserlik turne için önceki gün İran'a giden ünlü popçu İlyas Yalçıntaş'ın konseri iptal edildi.

Müzik - 09 Mayıs 2017 16:55

Yaklaşık 4 ay önce planlanan ve tüm resmi izinleri alınan İlyas Yalçıntaş İran konserleri İran Devleti tarafından iptal edildi. Konser için İran İrşad Bakanlığı'nın izin vermesine rağmen, başlamasına saatler kala iptal edilen konser nedeniyle İranlı İlyas Yalçıntaş hayranları şoke oldu.



Konserleri iptal edilen İlyas Yalçıntaş yaptığı açıklamada, "Bugün yapılması planlanan ve biletleri günler öncesinden tükenen İran Anzeli konserimiz tüm resmi izinleri çıkmış olmasına rağmen yaklaşan Cumhurbaşkanlığı seçimleri gerekçe gösterilerek, İran Devleti tarafından güvenlik nedeniyle iptal edilmiştir" dedi.



İran'ın resmi bilet sitesinde dün akşama kadar İlyas Yalçıntaş konser biletleri yer alıyordu. Ancak bu sabah ani bir kararla biletler siteden kaldırıldı.



Konser alanını saatler öncesinden dolduran İranlı İlyas Yalçıntaş hayranları konserin iptaliyle büyük üzüntü yaşadı. Hayranları ünlü popçunun kaldığı otelin kapısına giderek yaşanan olaya tepki gösterdi.



Tüm konserleri iptal edilen İlyas Yalçıntaş, yarın sabah İstanbul'a dönüyor. Yalçıntaş, sabah 09.30'da Atatürk Havalimanı dış hatlar terminalinde olacak.



KAYNAK: hurriyet.com.tr

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