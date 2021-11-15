İnan Zararsız’dan yeni şarkı: Sevme

“Dayan” şarkısıyla iddialı bir giriş yaptığı müzik dünyasında “Bitti” adlı ikinci single’ıyla da büyük ses getiren İnan Zararsız, dinleyicilerinin heyecanla beklediği yeni projesini tamamladı. Almanya’da yaşayan genç sanatçı, “Sevme” adlı şarkısını dijital platformlarda yayınladı.İnan Zararsız’ın söz ve müziğine Yasin Aşk’la birlikte imza attığı “Sevme”nin düzenlemesini Mert Ustaoğlu yaptı. Zararsız, şarkının klibi için Almanya’da kamera karşısına geçti. Klibin yönetmenliğini ise Tolga Poyraz üstlendi.Müzik aşkı henüz çok küçük yaştayken başlayan ve bu tutkusunu mesleği haline getiren İnan Zararsız, sahne çalışmalarına Almanya’da devam ediyor. Şarkılarını dijital mecralarda paylaşınca bir anda geniş bir kitleye ulaşan Zararsız, güçlü sesiyle sosyal medyada da adından özgüyle söz ettiriyor.