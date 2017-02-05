İnce belli Bella Hadid

Victoria's Secret modellerinden 20 yaşındaki Bella Hadid, erken yaşta gelen kariyerinin tadını çıkartıyor.

Dünya Magazin - 05 Şubat 2017 15:22
İnce belli Bella Hadid
Victoria’s Secret mankeni olarak bu sene podyuma çıkan çiçeği burnunda melek Bella Hadid, sosyal medyayı en aktif kullanan isimlerden biri. 20 yaşındaki genç isim, paylaştığı seksi fotoğraflar ile takipçilerini heyecanlandırıyor.

Son olarak belinin inceliğini göstermek adına bir korse giyen Bella Hadid, sırtından çekilmiş bu pozunu paylaştı. İç çamaşırlı bir şekilde objektif karşısına geçen Bella, bu karesiyle çok sayıda yorum aldı.


Mert Alaş'tan çıplak Bella Hadid pozu

Mert Alaş'tan çıplak Bella Hadid pozu




Bella Hadid'in transparanı

Bella Hadid'in transparanı
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Bağlantılar: bella hadid, bel

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