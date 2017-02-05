İnce belli Bella Hadid

Dünya Magazin - 05 Şubat 2017 15:22

Mert Alaş'tan çıplak Bella Hadid pozu

Bella Hadid'in transparanı

Victoria’s Secret mankeni olarak bu sene podyuma çıkan çiçeği burnunda melek Bella Hadid, sosyal medyayı en aktif kullanan isimlerden biri. 20 yaşındaki genç isim, paylaştığı seksi fotoğraflar ile takipçilerini heyecanlandırıyor.Son olarak belinin inceliğini göstermek adına bir korse giyen Bella Hadid, sırtından çekilmiş bu pozunu paylaştı. İç çamaşırlı bir şekilde objektif karşısına geçen Bella, bu karesiyle çok sayıda yorum aldı.