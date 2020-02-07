İncir Ağacı dizisine sürpriz transfer!

1970’li yıllarda yaşanan bir aile hikayesinin anlatıldığı İncir Ağacı dizisinin kadrosuna usta oyuncu Birgül Ulusoy dahil oldu. Dizide, Ayfer karakterini canlandıracak olan Ulusoy bir üvey anneye hayat verecek. Ayfer kendine hak gördüğü her şeye sahip olmak için yakıp yıkmaya hazır, kötülüğe meyilli bir karakter.Ulusoy “Uzun zaman sonra sınıf atlama çabası içindeki Ayfer karakterine dönüşmek beni çok heyecanlandırdı.Umarım size de bu heyecanım geçer 6 ocak da görüşmek dileğiyle” dedi.Birgül Ulusoy daha önce Çiçek Taksi, Çılgın Bediş, Yalancı Yarim, Ömre Bedel, Adını Feriha Koydum, Benim İçin Üzülme, Küçük Gelin, Veda, O Hayat Benim, Kırgın Çiçekler, Aşk ve Mavi dizilerinde rol aldı.