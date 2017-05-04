İngiliz Bloggerler, Muğla'nın tanıtımı için geldi

Yaşam - 04 Mayıs 2017 14:29

Muğla Büyükşehir Belediyesi, en çok turist ağırlayan Marmaris, Bodrum ve Fethiye'nin tarihi, doğal, kültürel değerlerinin tanıtılması için çalışma başlattı. Fethiye Otelciler Birliği ve Londra Kültür ve Tanıtma Müşavirliği işbirliğiyle, İngiltere'nin önde genel blogger ve sosyal medya yazarları Muğla'ya getirildi. Yaşları 18 ila 30 arasındaki dünyaca ünlü İngiliz 20 blogger ve sosyal medya yazarı, ilk olarak Muğla'nın Dalyan, Ortaca ve Dalaman ilçelerinde ziyaretlerde bulundu. Üç ilçenin tarihi, doğal ve kültürel değerlerini fotoğraflayıp, görüntü çeken bloggerlar, otobüsle Marmaris İlçesi'ne geldi.Kanuni döneminde yapılan kaleyi gezdilerMarmaris İlçesi'ndeki 5 yıldızlı Green Diomand Otel'de konaklayan bloggerler, kent merkezindeki Osmanlı Padişahı Kanuni Sultan Süleyman döneminde yapılan ve bugün müze olarak kullanılan kaleyi gezdi. Ardından Yat Limanı ve Kordon Caddesi'ni gezen grup, buralarda 4 bine yakın fotoğraf ve 350 GB görüntü çekti.Yapılan çalışmayla ilgili bilgi veren Muğla Büyükşehir Belediyesi CHP'li Meclis Üyesi turizmci Mehmet Oktay şöyle dedi:"Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak tüm turistik ilçelerimizin turizm potansiyelini göstermek amacıyla projemizi hayata geçirdik. İngiltere'nin başkenti Londra'dan önde gelen blogger ve sosyal medya yazarlarını ağırlıyoruz. Muğla'nın tarihi, kültürel değerlerini gösteriyoruz. Bu kişilerin blog ve sosyal medyalarında yayınladığı bir fotoğraf veya görüntüye bir milyonun üzerinde kişi beğeni yapıyor. Kendileriyle yaptığımız görüşmede çok etkilendiklerini ve ülkelerine döndüklerinde cennetin güzelliklerini tüm dünyaya tanıtmak için sefer olacaklarını söylediler."Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, misafir ettiği bloggerlara içinde nane, kekik, bal, turistik ilçelerin tanıtıldığı İngilizce kitaplar bulunan çanta hediye etti. Yazarlar, sabah önceden planlanmış kültür turları ve Marmaris'in olmazsa olmazları arasında yer alan günübirlik teknelerle koyları gezeceği bildirildi.3 saatte 1 milyon 230 bin beğeniİngiliz Bloggerlerden biri, "Amacımız, Muğla'nın turistik ilçelerini gezip görmek ve güzelliklerini keşfederek dünyaya duyurmak. Çektiğimiz fotoğraf ve videoları sosyal medya ile bloklarımızda paylaşıyoruz. Dalyan'da çektiğimiz bir kare fotoğrafı bloklarımızda paylaştığımızda üç saat içinde 1 milyon 230 bin beğeni aldı" dedi.Kaynak:DHA