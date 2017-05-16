İngiltere Kadın Platformu'ndan Halit Ergenç'i duygulandıran sürpriz

İngiltere Kadın Platformu tarafından oyuncu Halit Ergenç'i duygulandıran bir sürpriz yapıldı.

Magazin - 16 Mayıs 2017 21:10
İngiltere Kadın Platformu (IKP) tarafından düzenlenen ‘Sanatın toplumları iyileştirici ve birleştirici özelliği’ konulu kulüp toplantısına Halit Ergenç konuk oldu.

Londra bir restaurantta gerçekleşen söyleşi platformun kuralları gereği sadece 20 üyenin katılımıyla gerçekleşti. Ergenç için sürpriz hazırlayan IKP, fonda söz ve müziği babası Sait Ergenç’e ait Hicaz makamındaki ‘Şeytana Uyduk Bir Kere’ şarkısını kendi sesinden dinletti. Sürpriz karşısında Ergenç duygusal anlar yaşadı.

Halit Ergenç'e Pakistan'dan ödül!

Halit Ergenç'e Pakistan'dan ödül!



Ergenç, “İnsanlar bana değil, canlandırdığım karakterlere hayran oluyor. Bu çok önemli bir ayrımdır. Bunu idrak etmek biz sanatçıları kendimizden uzaklaştırmaz. Şöhret insanlarla hiç yüz yüze gelmemek anlamı taşımaz, tam aksi şöhreti insanlarla konuşmayı seviyorum” şeklinde konuştu.

Halit Ergenç'ten Atatürk'lü sürpriz!

Halit Ergenç'ten Atatürk'lü sürpriz!



Kaynak: milliyet.com.tr
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